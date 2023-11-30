В какие числа рождаются гении - через один

Статистика утверждает, что гении рождаются один раз в 100 лет. Но нумерология имеет на это свои цифры. Нумеролог Алена Анисимкова уверена, что талантливых людей много и, как правило, они имеют часто одинаковые даты рождения.

Месяцы рождения талантов: март, апрель, сентябрь и ноябрь.

А числа рождения талантов: 3, 4, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 27, 30.

А если у человека совпадают месяц и число, то эта личность - выдающаяся, и имя может прогреметь на весь мир.

Для новорожденных в 2024 наступающем году подобные комбинации будут работать точно. А совпадение даты и месяца усиливает талант и способности. Возможно, что именно в таком сочетании миру явится новый гений.

Стоит также добавить, что в марте рождаются творческие гении, в апреле - спортсмены, в сентябре - гении аналитики, в ноябре - гении управленцы.

Числа 3, 12, 21, 30 отвечают за творчество.

4, 13, 22 - за спорт и математику.

9, 18, 27 - за психологию, аналитику, финансы.

11 - шахматы, покер, логика.

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Нумеролог Алена Анисимкова