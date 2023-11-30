Каким знакам зодиака надо взяться за здоровье с 30 ноября

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Позаботьтесь о своем здоровье, так как иммунная система сейчас может быть немного ослаблена. Необходимо восстановить силы и омолодить организм, для чего следует воздержаться от нездоровой пищи и уличной еды. Пейте много воды и увеличьте потребление фруктов и овощей. Занимайтесь спортом, совершайте прогулки.

Близнецы

Сегодня вы можете обнаружить, что заболеваете. Это обстоятельство вызовет у Вас сильное беспокойство и приведет к психическому стрессу. Не беспокойтесь, проявите мудрость и обратитесь к квалифицированному врачу. Это позволит Вам получить необходимую информацию, чтобы успокоиться.

Весы

Сегодня же постарайтесь разобраться в причинах возникающих у вас физических проблем и при необходимости обратитесь к квалифицированному врачу. Безрецептурные препараты не могут помочь в лечении болезни, а только в устранении ее симптомов. Постарайтесь искоренить источник болезни, иначе она будет постоянно повторяться.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».