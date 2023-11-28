Каким знакам зодиака суждено выйти замуж один раз — любовь на всю жизнь

Телец

Тельцы — достаточно расчетливые, прагматичные и консервативные люди. Если они решат вступить в брак, то союз должен быть надежным. Они не бросаются в омут с головой, когда влюбляются. Наоборот, Тельцы будут смотреть, взвешивать, оценивать перспективы счастливой жизни: а смогут ли они ужиться с партнером?

Все это для того, чтобы выйти замуж раз и навсегда. Поэтому они подбирают партнера не только для комфортной жизни в быту, но и с финансовой перспективой, потому что «с милым рай в шалаше» не для Тельцов. Для них важны надежность, достаток. Они не будут менять коней на переправе, поэтому когда женятся, у них в голове уже есть план на 20–30 лет вперед.

Рак

Раки очень домашние, домовитые, поэтому при выборе партнера они ищут человека, который разделяет их семейные ценности. Как партнер относится к маме, к папе. Например, партнер, который не общается со своими родителями, оттолкнет семейного Рака. Для Рака важно не быстрее выскочить замуж, чтобы нарожать детей, а потом работать, чтобы их прокормить, а прожить в удовольствие с любимым человеком в окружении любящей семьи.

Дева

Девы очень дотошные, скрупулезные. Девы партнера рассматривают под тем же увеличительным стеклом, что и Тельцы, но больше смотрят не на финансовую составляющую, а на мелочи.

Деве важно, куда партнер кладет носки и закручивает ли тюбик зубной пасты. Соответственно, она не вступит в брак, пока не проверит партнера по всем этим пунктам.

Кстати, лучше им подходят представители огненного знака зодиака, которые могут довести медлительную Деву до ЗАГСа.

Нумеролог Анна Савельева.

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