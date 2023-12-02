Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря для всех знаков зодиака

Эмоции будут бить ключом. И положительные, и не очень. Мы станем чувствительными и непостоянными, переменчивыми, как декабрьская погода. Есть опасность погрузиться в иллюзии, а это нехорошо – рано или поздно розовые очки разбиваются, и приходится иметь дело с суровой реальностью.

Поэтому лучше всего не забывать о голосе разума и не давать эмоциям воли, разве что самую малость, чтобы не заскучать.

Teleprogramma.pro поможет разобраться в событиях недели и даст подсказки и советы каждому из знаков Зодиака.

Стрелец

Удивительное дело – Стрельцы станут крайне практичными товарищами, чем могут напугать свое окружение. Следуйте этому пути, раз у вас есть такая потребность, но не перегибайте палку.

Любовь

Люди продолжают вас раздражать. Слишком много хлопот и всем от вас что-то надо. Наберитесь терпения, это не навсегда, а ваши близкие – это ваша опора.

Финансы

И на близких придется тратиться. Возможно, это даже станет основной статьей расходов на этой неделе. Только не дайте им влезть на вашу шею – зияющие дыры в бюджете вам не нужны.

Здоровье

Если вы собирались немного прийти в форму к новому году, можете начинать. Это не означает страшную диету – больше гуляйте и меньше ешьте на ночь.

Овен

Овнам предстоят большие нагрузки. Возможно, дело в том, что вы решите подзаработать к праздникам, а потому возьмете подработку. Это отличная идея, если вы не будете пренебрегать отдыхом – потому что вы имеете такую привычку. Всех денег не заработать, а здоровье у вас одно.

Телец

Тельцы будут хороши как командные игроки. Вы многого сможете добиться, объединившись с единомышленниками. Впрочем, даже ваши противники, а то и вовсе враги, тоже могут сослужить вам хорошую службу. Подумайте, как направить их энергию в нужное вам русло – окажетесь в выигрыше.

Близнецы

Выбирая между развлечениями и работой, веселая душа Близнецов обычно предпочитает первое. Однако жестокая правда жизни настоятельно рекомендует отказаться пока от приятного времяпрепровождения в пользу упорного труда. Не расстраивайтесь, это ненадолго. Потрудитесь сейчас – добьетесь большого успеха в будущем.

Рак

Ну вот, прошлая неделя с ее неприятностями позади, и теперь вам воздастся. Хорошее время, наполненное приятным общением, гармонией с собой и миром. Можно попытать счастья и попросить прибавки к зарплате или поговорить с руководством о повышении. Велика вероятность, что у вас получится обрести желаемое.

Лев

Львы могут замечтаться и проспать хорошие возможности, находящиеся не в мире грез, а в реальности. Больше практичности – вот девиз на эту неделю! Вам многое будет даваться легко, важно только не переборщить с эмоциональным накалом, старайтесь быть спокойнее и уравновешеннее.

Дева

Девы, сохраняйте спокойствие. Да, люди вокруг делают все неправильно, не так, как вы считаете нужным. Оставьте их в покое и не тратьте силы на попытки всех построить. Занимайтесь собой: читайте книжки, займитесь самообразованием, запишитесь на интересные вам курсы. И нервы сбережете, и удовольствие получите.

Весы

Удачный период, чтобы наладить отношения, которые совсем перестали клеиться. Это потребует от вас немалых душевных усилий, и может оказаться, что этот процесс поглотит вас полностью. Не зацикливайтесь только на нем. Вашего внимания требует работа, очень важно уделить ей должное внимание, чтобы не наделать разнообразных ошибок.

Скорпион

Скорпионы всерьез задумаются, что важнее: быть удобными или собственное благополучие? И выберут второе. Возможно, на этом этапе кто-то вас оставит, но вряд ли вы будете расстроены, справедливо полагая, что туда им и дорога. Вы не золотой червонец, чтобы всем нравиться.

Козерог

Козерогов ждут благоприятные перемены – может быть, вам удастся продвинуться по службе, может быть, вы познакомитесь с интересными людьми, а может, возьметесь за новый перспективный проект. Все зависит от того, какая сторона жизни вас на данный момент заботит больше всего.

Водолей

Водолеям предстоит восхитительная неделя, полная интересных событий и приятных сюрпризов. Проблема в том, что вы настолько озабочены текущими проблемами и проблемами, которые еще даже не наступили, что можете не заметить, насколько у вас все хорошо. Остановитесь и посмотрите вокруг – жизнь прекрасна!

Рыбы

Рыб охватит подозрительность. Вы можете подозревать вторую половину в измене, деловых партнеров в нечестности, детей в обмане. Не накручивайте себя и не спешите обвинять всех в предательстве и лжи. Подойдите к этому вопросу с холодной головой – вполне может оказаться, что не все так страшно.