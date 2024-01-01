Снимут с вас последнюю рубашку: 5 имен самых требовательных женщин

Таролог Света Белая перечислила для наших читателей имена женщин, которые знают себе цену и требуют от своих спутников дорогих подарков: настоящий бриллиант нуждается в достойной оправе!

Алина – рядом с ней мужчины чувствуют себя неотразимыми

Алина настолько умело управляет мужчинами, что те, ничего не подозревая, отдают все за общение с ней. Рядом с Алиной мужчина будет успешным, амбициозным, сильным. Можно с уверенностью сказать, что Алина - стимул и мотивация для мужчины. Если, конечно, не опустошит его карманы раньше времени.

Татьяна – требовательная дама

Татьяна не боится предъявлять требования мужчинам, четко объясняя, что ей нужно: забота, любовь и финансовые вложения. Если мужчина хочет быть с ней рядом – он будет соблюдать эти нерушимые правила. Именно требовательность Татьяны заставляет мужчин расти, добиваться большего, подниматься наверх.

Ольга – этот бриллиант нуждается в дорогой оправе

Женщина, ради которой мужчина способен «свернуть горы». Она сама очень сильная личность и мотивирует на достижения своего мужчину. Но помните: Ольга - «бриллиант», а вы должны позаботиться о достойной «оправе» к нему.

Наталья – с ней не расслабишься!

Наталья транслирует четкую модель отношений: ты зарабатываешь, а я - красивая. Но если рядом с Натальей находится недостаточно успешный мужчина, она сама добьется всего. Соответственно, в дальнейшем она выберет себе достойного мужчину: с Натальей расслабляться нельзя.

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Ирина – нежная и требовательная

Это та женщина, прихоти которой мужчина будет исполнять по одному движению ресниц. В ней сочетается несочетаемое: Ирина нежна и женственна, но очень требовательна. У Ирины не бывает низкой самооценки. Она всегда знает, чего хочет, а мужчина рядом с ней должен соответствовать ее высоким стандартам.