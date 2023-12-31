Двусмысленные и оскорбительные: 5 имен мужчин, которые говорят женщинам токсичные комплименты

Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала, чего ожидать от некоторых представителей сильного пола. Некоторые из них, желая прослыть остроумными, приносят в жертву самолюбие девушек, язвительно вышучивая их под прикрытием «комплиментов»

Сергей – считает себя самым умным

Сергеи наделены острым умом, что не всегда положительно сказывается на их общении с противоположным полом. Порой они мнят себя выше других и, одаривая вас комплиментом (чаще всего - двусмысленным), могут легко перегнуть палку. «У вас такая симпатичная дочка, наверное, муж — красавец», - подобное высказывание как раз в стиле Сергеев. Причем сами они даже не расстроятся, что походя обидели кого-то. Наоборот, будут продолжать считать себя самыми бесподобными и радоваться удачной шутке.

Юрий – эгоцентричность на первом плане

Мужчины с таким именем обычно очень эгоцентричны. Они привыкли слушать только себя. И делая комплимент, в первую очередь выпячивают опять же себя, любимого. «Ах, какая ты хозяюшка! Посмотри, только со мной ты наконец стала настоящей женщиной!», - могут легко сказать эти мужчины. Главное, примерно так они и думают.

Олег – ради успеха в компании может сказать обидный «комплимент»

Друзья считают его «душой компании», который может поддержать любой разговор. Он привык быть в центре внимания, и именно это может сыграть злую шутку. Чтобы перетянуть на себя одеяло, Олег готов шутить язвительно и некрасиво. Ведь именно обидные, на грани фола, комплименты, вызывают смех в обществе. А ради этого он готов пожертвовать чувствами дамы. «О, а ты не такая дурнушка, как о тебе говорили!» - может сказать он настолько громко, чтобы это услышали буквально все.

Иван – часто «промахивается» по недомыслию

Образ Иванушки-дурачка зачастую идеально подходит для мужчин с этим именем. Они не всегда могут понять, что обидели кого-то, делая комплимент. «Как ты круто выглядишь! Для своего возраста очень-очень неплохо», - Иван будет искренне считать, что он вас похвалил.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Николай – оскорбляет язвительными «комплиментами»

Мужчина с таким именем с детства отличается буйным нравом и желанием идти напролом. В отношениях он не склонен доверять женщинам, а свои чувства порой прячет за язвительностью. Поэтому его комплименты могут иногда ранить до глубины души. И объяснения психологов, что за сарказмом такие мужчины прячут свою ранимую душу, не сделают эти комплименты менее оскорбительными.