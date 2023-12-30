Отбивают парней, распускают сплетни: 5 имен женщин, которые предают своих подруг

Нередко за непростое поведение женщины может отвечать ее имя. Существует пять имен, носительницы которых с легкостью могут подставить близких подруг - в угоду себе. Шаманка, ясновидящая, астролог Кажетта Ахметжанова рассказывает, чего ждать от девушек с этими именами.

Лидия – с наслаждением испортит подруге ее день рождения

Эти женщины не отличаются постоянством, даже в дружбе. С одной стороны — Лидия легко идет на контакт и быстро находит общий язык с разными людьми. С другой — она не слишком ценит подруг, поскольку может найти им замену уже через пару дней. В молодости Лидии нравится драматизм в отношениях, поэтому она может подливать масла в огонь просто ради интереса. Это в ее стиле — испортить подруге день рождения или пофлиртовать с чужим парнем. Взрослая Лидия уже не так импульсивна, при этом по-прежнему ищет выгоду для себя, не думая о чувствах близких.

Алла – распускает сплетни

Девушки с этим именем максимально сосредоточены на себе. Они эгоистичны, порой даже жестки в высказываниях. Одно из хобби Аллы — распускание сплетен. Девушка не может удержаться, чтобы не рассказать секрет подруги на широкую аудиторию.

Но в отношении себя Алла очень требовательна. На каждое замечание девушка находит оправдание, с небольшим унижением оппонента. Ей сложно дается дружба. Подругам приходится аккуратно высказывать свою точку зрения, не затронув чувств Аллы. Поэтому чаще всего она дружит с девушками, у которых занижена самооценка.

Валентина – завидует чужим успехам

Большинство Валентин — это капризные и даже истеричные особы. Ее друзья между собой считают девушку энергетическим вампиром, но в лицо не говорят про это. У Валентины часто меняется настроение, и она может обвинить в этом своих подруг.

За таким поведением женщина скрывает свою неуверенность и зависть к более успешным приятельницам. Она может предать подругу, если найдет более короткий путь к своему успеху или материальному благосостоянию. Поэтому лучше не завязывать крепких отношений с Валентиной в одном коллективе и не рассказывать о предстоящих дорогих покупках.

Людмила – может отбить парня у подруги

На первый взгляд, Люда — милая и приятная девушка. Она уверена в себе, умеет четко доносить мысль и может высказать подруге свое недовольство. Хоть Людмила и не злопамятна, она может обхитрить. Девушка нечасто пользуется этим, но - профессионально. Смотреть в глаза и говорить неправду — тот еще талант.

Порой Людмила ругает сама себя за такое поведение, но быстро находит оправдание и снимает с души груз. Чаще всего конфликты с подругами происходят на почве зависти к их партнерам. Романтические отношения Людмилы недолговечны, нередко она встречает мужчин с вредными привычками и тяжелым характером. Как только она видит, что партнер подруги отвечает ее запросам, начинает направлять все обаяние в его сторону.

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Наталья – влезает в чужую жизнь с непрошеными советами

Порой Натальи бывают настырными и вспыльчивыми. Наталью сложно переубедить или доказать другую точку зрения. Она не будет спорить с подругами, поскольку считает себя всегда правой. Это от нее часто слышно: «А я же говорила». Наталья бесцеремонно может влезать в чужую личную жизнь и давать советы.

Когда она решится на предательство подруги, то перевернет это в свою сторону. И снова скажет: «А я же говорила, что к этому все и идет», и сделает вторую сторону виноватой во всех проблемах. Спустя время Наталья, конечно же, пожалеет о содеянном, но на перемирие решаться будет очень долго.