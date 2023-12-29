Тайные поклонники, двойные счета, флирт в интернете: 5 имен женщин, которым есть что скрывать от мужей

Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая – объясняет, зачем некоторым девушкам просто жизненно необходимо воплощать свое другое «я». В коде имени могут прятаться не только особенности характера человека, но и его страхи, болевые точки. По этой причине некоторые девушки начинают вести двойную жизнь, чтобы восстановить внутренний баланс потребностей или эмоций.

Ольга – уходит в виртуальный флирт

Эти девушки отличаются спокойным, несколько отстраненным характером. У Ольги богатый внутренний мир, где могут бушевать страсти. Она не готова делиться всеми переживаниями даже с близкими людьми. Девушка старается тщательно оберегать личные границы и оставлять небольшой кусочек своей индивидуальности в тайне.

Ее двойная жизнь выражается в периодической потребности уходить в виртуальный мир. В нем Ольга легко заводит новые знакомства, активно общается. При этом, девушка против виртуальных романов и обмена пошлостями. Она находит некую отдушину в мире с никнеймами и эмодзи. Но другая сторона медали — Ольга не всегда может раскрыть другие грани своей души перед партнером.

Екатерина – заводит тайного поклонника

Женщины с именем Екатерина — общительные и уверенные. Они могут сами о себе позаботиться, еще и протянут руку помощи нуждающимся. Чаще всего их альтруизм вызван недостатком любви от партнера. Со временем это начинает тревожить Катю, и она способна начать вести двойную жизнь за спиной супруга.

Девушка ищет сильного мужчину, который умеет заботиться, делать комплименты, дарить подарки. От тайного партнера ей нужно удовлетворение, - как эмоциональное, так и физическое. Екатерина мастерски скрывает эту сторону себя от мужа, в надежде, что в их союз вернется былая страсть.

Альбина – скрывает свои дурные привычки

Двойная жизнь Альбины имеет корни еще с детства. В процессе взросления девочку не раз ругали родители за вредные привычки — сигареты, алкоголь или переедание. Этот триггер у нее остается на всю жизнь. Даже во взрослом возрасте Альбина будет скрываться от мужа или детей, чтобы расслабиться с помощью своих пагубных пристрастий.

Девушка не частит с ними - прибегает только в периоды сильного стресса. Но может злоупотреблять, например, сильно напившись или выкурив несколько сигарет за вечер. Альбина не хочет рассказывать про это своему мужу, боясь осуждения, как от родителей. Ей проще скрыться и расслабиться наедине, чтобы никто не знал о ее слабостях.

Каролина – скрывает свои доходы

Вся жизнь Каролины крутится вокруг материального благосостояния. Девушка стремится стать независимой, успешной бизнесвумен. Она крайне аккуратно относится к деньгам и не хочет, чтобы о размере ее заработка знали другие. Даже мужу Каролина не говорит об этом.

Причина такой скрытности, вероятней всего, в недоверии партнеру. Девушка не видит в нем надежную опору, поэтому усердно работает над собственным капиталом. Не исключено, что Каролина в какой-то момент решит жить сама, но только в комфортных и безопасных условиях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Дарья – ходит на тайные свидания

Представительницы этого имени не отличаются моногамностью. Дарье нравится получать комплименты и внимание от других мужчин. С некоторыми из них девушка не против сходить на несколько свиданий, чтобы получить новые эмоции и экстремальные ощущения.

Дарья не сильно переживает о том, что чувствует ее законный муж, поскольку сконцентрирована лишь на себе. Она умеет красиво лгать и старается сама поверить в сказанное, чтобы в будущем не запутаться в легендах.