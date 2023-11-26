У каких знаков зодиака жизнь наладится с 26 ноября

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Таролог Галина Янко представила прогноз на воскресенье.

Сегодня особенно важно обратить внимание на свое здоровье. 

Львы

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, вам понадобится немного усилий. Будьте осторожны и старайтесь избегать излишнего напряжения. Участие в общественной деятельности и помощь нуждающимся помогут вам не только понять важность помощи другим, но и привнесут больше счастья в вашу жизнь. 

Раки

Найдите время для заботы о себе. Быстрый темп жизни и семейные обязанности могут забрать у вас большую часть времени, не давая возможности насладиться жизнью. Избегайте чрезмерного вовлечения в беспорядочный ритм дня, чтобы у вас оставалось время восстановить запасы энергии. 

Водолеи

Сегодня вы будете наслаждаться как физическим, так и эмоциональным благополучием. Это поможет снизить уровень стресса и достичь гармонии в физическом и эмоциональном плане. Поэтому важно оставаться в контакте с вашей духовностью и находить способы, которые помогут вам обрести долгожданный покой и внутреннюю гармонию.

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