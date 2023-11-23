Каким знакам зодиака повезет с деньгами с 23 ноября

Положительный день в отношении финансов.

Тельцы

Сегодняшняя лунная фаза в Вашей денежной зоне может привести к тому, что Вы захотите увеличить свои доходы за счёт сокращения расходов. Возможно, есть подписки, которыми Вы больше не пользуетесь, или другие вещи, которые Вы могли бы выбросить и не заметить. Нужна помощь в оплате расходов? Под влиянием творческой и изобретательной энергии у Вас могут появиться гениальные идеи, которые помогут Вам получить дополнительные деньги.

Львы

Это хорошее время для того, чтобы задуматься о своих целях. Если у вас есть планы, то ключевые влияния могут помочь вам реализовать их в полной мере. Есть ли возможность повышения по службе или в заработной плане? Если да, то сейчас самое время сделать смелый шаг вперед. А если к этому подтолкнет сон или интуитивный толчок, то тем лучше. Баланс между работой и личной жизнью также будет синхронизирован.

Козероги

Хотите получить от жизни больше? Вы можете добиться этого, если будете смелее. Вас отталкивает какая-то идея, потому что она кажется непосильной? Если да, то планетарное влияние может побудить Вас к действию. Все, что расширяет ваш кругозор, способствует личностному росту, в том числе учеба и путешествия. Поездки или новые возможности могут преобразить Вас, а освоение нового навыка – укрепить финансовое благосостояние.

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