Какие знаки зодиака смогут обозначить свои цели на ближайший год с 22 ноября

Раки

Сегодняшняя лунация в вашей зоне отдыха побуждает вас углубить интерес к какому-либо хобби. Это шанс пройти путь от новичка до профессионала. И чем больше Вы узнаете, тем больше удовольствия получите. С Ураном в соединении Вы можете оказаться под влиянием человека с иным взглядом на жизнь. Если есть притяжение, то общение с ним может стать незабываемым событием.

Тельцы

Сегодняшнее положение планет в Вашем знаке - это возможность определить свои цели на ближайшие двенадцать месяцев. Идеи, которые у Вас сейчас возникнут, могут на время нарушить прежние планы, но в то же время побудить к позитивным переменам. И, возможно, это будут именно те перемены, которых Вы так жаждали. Только не торопитесь. Как бы Вы ни были увлечены, не спешите разрабатывать продуманную стратегию.

Водолеи

Интуитивный толчок может вдохновить Вас последовать за своим сердцем. Доверьтесь этому внутреннему зову и посмотрите, куда он может Вас привести. Может быть, шестое чувство побуждает Вас отказаться от привычек, которые скорее мешают, чем помогают?

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