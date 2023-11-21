Какие знаки зодиака ждут повороты судьбы в личной жизни с 21 ноября

Благоприятный день в плане отношений.

Девы

Готовы к переменам, Девы? Благодаря мощной лунной фазе в Скорпионе обсуждение важных вопросов может принести результаты и даже стать поворотным моментом в партнерских или романтических отношениях. Это прекрасное время для того, чтобы принять новые вызовы с уверенностью, что окружающие поддержат Вас. Не принимайте необдуманных решений. Обдумывайте их и не торопитесь.

Весы

События дня могут вдохновить Вас на более глубокое общение с близкими людьми и на семейный отдых. Это послужит основой для совместного мозгового штурма, который может изменить многое. Влияние Урана говорит о том, что вы можете рассмотреть возможный переезд в другое место.

Стрельцы

Ищите новые хобби и посещайте новые места, так вы сможете обзавестись новыми друзьями и интересами. Та или иная встреча может оказаться судьбоносной, и вы зарядитесь идеями, которые могут изменить и преобразить вашу жизнь.

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