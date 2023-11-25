Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря для всех знаков зодиака

И снова под ударом оказывается сфера человеческих взаимоотношений. В любовных союзах наметятся трещины, в деловых сотрудничествах обнаружится несогласие, между родственниками начнут вспыхивать ссоры… Но не отношениями едиными жив человек. И если не складывается здесь, значит, нужно просто перенести внимание на дела, которые сейчас хорошо получаются.

Чем лучше заняться, чего избегать и как справляться со сложностями недели каждому знаку Зодиака — расскажет Teleprogramma.pro.

Стрелец

Люди вокруг вас могут вдохновенно ругаться, но вам этого «источника вдохновения» лучше избегать. Сконцентрируйтесь на важных делах, и вам дела не будет до чужих разборок.

Любовь

Взаимопонимание в парах стремится к нулю. Так что это не лучшее время для романтики. Зато сейчас можно, наконец, завершить отношения, которые вас не устраивают.

Финансы

В вопросах работы, карьеры и денег все вполне себе радужно, единственная проблемная зона — партнерские отношения.

Здоровье

Вас может потянуть на приключения и авантюры. Постарайтесь избежать экстрима — сейчас не время для риска.

Овен

Овнов может постигнуть разочарование. Вы натуры увлекающиеся и страстные, если вас захватила какая-то идея, вам невыносимо заниматься чем-то другим. Однако сейчас нужно подходить к этому осторожно. И дело может оказаться неперспективным, и новая симпатия невзаимной. Так что никаких «в омут с головой», трезвый расчет — ваш лучший друг.

Телец

Кому-то сильно помешает ваша благополучная личная жизнь. Хотя в первую очередь недовольство будет направлено не на вас, а на вашего партнера. «Вредители» начнут совать ему палки в колеса на работе, лезть в ваши отношения, всячески привлекать к себе внимание. Что делать? Ответ простой: игнорировать. Собака лает — караван идет.

Близнецы

Близнецам помогут спокойствие и терпение. Может оказаться, что ваш стройный и продуманный план действий не выдерживает проверку реальностью, и на деле все может быть сложнее, чем представлялось изначально. Но это не повод, чтобы бросать начатое, просто примите, что потребуется чуть больше времени.

Рак

Неделя полна мелких неприятностей, досадных промахов и нелепых неурядиц. Все это некритично, но способно порядком попортить кровь. Поэтому дышите глубже, относитесь ко всему философски. Тем более что если не зацикливаться на мелочах и смотреть масштабно — все складывается вполне удачно.

Лев

Львов коснется дух соперничества и конкуренции, даже там, где это, возможно, и не надо: на работе, в бизнесе, в личной жизни… Одно дело, когда вы соревнуетесь, кто больше картошки нажарит, и другое, когда это борьба за сердце прекрасной дамы. Однако фортуна вас любит — вам нужно не так уж много усилий, чтобы победить.

Дева

Период хандры завершен — у Дев наступила белая полоса. Самые неприятные ситуации и разнообразные сложности разрешатся в вашу пользу, а деньги словно сами идут к вам в руки. Можно принимать судьбоносные решения, если такие назрели. С отношениями может быть непросто, но при ваших дипломатических навыках вы способны свести все конфликты на нет.

Весы

С деньгами нужно быть осторожными, как и на прошлой неделе. А в личной жизни начнутся всякие интересные события. Страсть, приступы ревности, поклонники или поклонницы, соперничество и даже любовные треугольники. Радует то, что шансов оказаться в плюсе у вас большинство.

Скорпион

Что-то дела не идут. Там проволочки, тут препятствия, здесь непонимание… Есть вероятность, что вы начнете практически «землю носом рыть», чтобы все было по-вашему. Поверьте, это не стоит ваших нервов. Бывает такое время, которое надо просто переждать. Примите ситуацию и посвятите время отдыху, самим себе и чему-то приятному.

Козерог

Козероги столкнутся с призраками прошлого. Могут возвращаться люди, о которых вы давно забыли, или дела, отложенные на неопределенное «потом», неожиданно напомнят о себе. Не всегда это возвращение сулит неприятности, но право решать, стоит ли снова входить эту реку, остается за вами.

Водолей

На этой неделе окружение будет особенно важно. И дело даже не в том, что «короля делает свита», а в том, что сейчас очень многое зависит не от вас. И чем лучше взаимопонимание и чем больше совпадают ваши представления о конечной цели, тем лучше пойдут дела.

Рыбы

Рыб может удивлять поведение людей вокруг. Одни способны внезапно решить, что не хотят больше иметь с вами дел, другие, напротив, будут стоять за вас горой. Мотивация и тех, и других, скорее всего, для вас окажется загадкой. Впрочем, нестрашно. Вспомните, насколько гибкими вы умеете быть — и сможете легко ориентироваться в текущей ситуации.