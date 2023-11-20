Близнецы, Скорпионы и Водолеи: взлет в карьере с 20 ноября

Продуктивный день в отношении карьеры.

Близнецы

Положение планет относительно вашего знака ускоряет события, но в то же время делает вас нетерпеливыми, Близнецы. Готовы ли вы выступить с инициативой? Можете приступать, если все хорошо обдумаете. Используйте это мощное влияние для поиска передовых идей, которые могут вывести Вас на новый уровень. Пришло время мыслить нестандартно, ведь так Вы взлетите ввысь.

Скорпионы

Вам нужен толчок, чтобы привести свою жизнь в порядок, Скорпионы? События дня станут призывом задуматься о том, как лучше грамотно повседневную рутину. Как только Вы начнете действовать, процесс позитивных изменений сразу начнется. Внутреннее беспокойство может быть признаком того, что необходимо привести себя в соответствие со своим глубинным предназначением.

Водолеи

Сегодняшняя лунация может стать призывом к объединению с единомышленниками и посмотреть, что из этого получится. Это может стать Вашим шансом выступить в роли координатора и объединить родственные души. Планетарное влияние может стать катализатором, необходимым для начала работы. Но помните: не стоит спешить!

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