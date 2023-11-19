Каким знакам зодиака надо поберечь здоровье - будут проблемы

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Сегодня Вы можете чувствовать себя немного вялым из-за напряжения и давления, которые в последнее время имели место на работе и в семье. Постарайтесь выйти из состояния застоя и заняться спортом, а затем отдохнуть. Вы увидите, что если сможете вернуться к привычному образу жизни, то очень скоро почувствуете себя лучше.

Близнецы

Вы также будете чувствовать себя немного вялыми и усталыми, не захотите заниматься сложной или напряженной деятельностью. Сегодня Вы можете позволить себе немного расслабиться, так как снижение уровня стресса ведет к улучшению здоровья. Хорошо выспитесь и встретьте следующий день бодрыми и отдохнувшими.

Стрельцы

Ваша выносливость снижена, Вы ощущаете некоторую усталость и вялость. Потребуется дополнительная самомотивация, чтобы заставить себя встать и выйти из дома. Не переживайте - это всего лишь временный период умственной и физической усталости. Вскоре вы снова почувствуете себя прежними.

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