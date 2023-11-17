Творческий блеск! Какие знаки зодиака ждут перемены с 17 ноября

Тельцы

Мечты и реальность объединяются, что придает творческий блеск Вашим планам и помогает Вам выделиться из толпы. А если учесть, что Меркурий в Скорпионе находится в соединении с Нептуном, вы, возможно, захотите докопаться до тайны и не успокоитесь, пока не разгадаете ее. При этом открывшаяся информация может оказаться бесценной.

Раки

У Вас появится способность легко устанавливать контакт с другими людьми и чувствовать, что у них на уме. Положение планет относительно вашего знака делает этот день благоприятным для обмена опытом и заботы о других, так что любые беседы окажут на вас благотворный эффект.

Водолеи

Чувствуете вдохновение? Позитивное соединение Меркурия и Нептуна привнесет в ваши проекты творческое начало. Возможно, именно Ваши предложения позволят по-новому взглянуть на проблему, которая никак не решалась. Сотрудничество - ключевой момент, если Вы сможете привлечь других к своим планам, то далеко продвинетесь.

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