Общий гороскоп на зиму для всех знаков зодиака

Овен (Уруз, Отал, Перевернутая Беркана):

В этом году Овен раскроет свою внутреннюю силу (Уруз), как никогда раньше. Отал напоминает ему, что нужно набраться терпения и делать шаг за шагом. Перевернутая Беркана предполагает необходимость переоценки отношений. В этом плане Овнам стоит доверится своим способностям, тогда их отношения будут процветать.

Телец (Вунье, Ингуз, Дагаз):

Тельцов ждет время личностного роста и просвещения. Вунье призывает подключиться к своему ощущению благоденствия. Ингуз символизирует период плодородия и новых начинаний. Дагаз приносит завершение, просветление и ясность. Примите перемены и наблюдайте, как жизнь меняется в лучшую сторону.

Близнецы (Турисаз, Перто, Ансуз):

Близнецам этот период приносит большие силы, которые способствуют их росту. Турисаз советует осторожность, порядок и активность. Перто означает время инициации и трансформации. Ансуз обладает мудростью и коммуникативными навыками, которые помогут Близнецам преодолеть любые препятствия. Будьте готовы учиться на вызовах.

Рак (Перевернутый Ансуз, Эваз, Альгиз):

Раки могут столкнуться с трудностями в общении (Перевернутый Ансуз). Эваз напоминает о необходимости сосредоточиться на интеллектуальной работе. Альгиз приносит защиту и руководство. Доверьтесь своим способностям, не бросайте слов на ветер и защитите свои личные границы, чтобы следующий год был гармоничным.

Лев (Перевернутый Турисаз, Перевернутый Тейваз, Манназ):

Львам может показаться, что их энергия заблокирована, но не стоит волноваться. Перевернутая Турисаз призывает к внутреннему размышлению и осторожности. Перевернутый Тейваз предлагает переоценить свои сражения. Манназ напоминает внутренней силе. Это повод обернуться назад и вернуть в свою жизнь то, что Львам очень нравилось. Возможно, некие хобби, увлечения. Они помогут разжечь внутренний огонь.

Дева (Дагаз, Райдо, Феху):

Девам это время обещает просветление и изобилие. Дагаз означает новый день, приходящий вслед за ночью и личную трансформацию. Райдо приносит прогресс и динамику в вашу жизнь. Феху представляет процветание, удачное начало дел и ресурсы. Доверьтесь своему пути, отправляйтесь к новым горизонтам и успех придет.

Весы (Перевернутый Альгиз, Манназ, Эйваз):

Весам пришло время переоценить свое чувство защиты достижений и баланса рисков (Перевернутый Альгиз). Манназ символизирует самосознание и важных людей в жизни Весов. Эйваз приносит вероятность противоречий, которые, однако, могут принести хороший результат. Стремитесь к равновесию и принятию взвешенных решений.

Скорпион (Вунье, Наутиз, Гебо):

Скорпион, ваша зима посвящена партнерству и самопознанию. Вунье призывает вас исследовать свои увлечения. Наутиз означает необходимые потребности в новых ресурсах и внутренних силах. Гебо представляет партнерство и баланс. Примите свое преобразующее путешествие с распростертыми объятиями.

Стрелец (перевернутые Кено, Йера, Турисаз):

Стрелец, ваши планы требуют новых знаний и ответственного управления (перевернутое Кено). Йера означает время эффективной работы и последующего результата . Турисаз призывает к осторожности и дисциплине. Используйте это время, чтобы переоценить свои приоритеты и сосредоточить внимание на нужном деле.

Козерог (Гебо, Перевернутый Отал, Вунье):

Козерог, эти месяцы принесет баланс и необходимость компромиссов. Гебо представляет партнерство и щедрость. Перевернутый Отал сигнализирует о необходимости отпустить прошлое и уделить внимание свои близким. Вунье призывает вас проявить свою интуицию и творческий подход. Сбалансируйте свое прошлое и настоящее, чтобы шагнуть в светлое будущее.

Водолей (Гебо, Райдо, Йера):

Водолей, партнерство и рост — ваши темы. Гебо означает взаимовыгодные отношения и отличные перспективы на будущее. Райдо раскрывает для вас отправиться в давно планируемый путь и сдвинуть дело с мертвой точки . Йера символизирует терпение и вознаграждение за ваши усилия. Действуйте, развивайтесь и успех придет.

Рыбы (Перевернутая Кено, Ингуз, Наутиз):

Рыбы, ваш зимний период может начаться медленно и потребовать от вас приобретения новых познаний (Перевернутое Кено). Ингуз означает время внутреннего роста и творчества. Наутиз представляет собой необходимость мобилизовать свою волю для преодоления преград. Повышайте уровень знаний, вдохновляйте и вдохновляйтесь, однако без твердой силы воли и способности ее показать не обойтись.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».