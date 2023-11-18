Какие знаки зодиака испытают головокружительное личное счастье перед Новым годом

Конец 2023 года предвещает яркие эмоции, рассвет творческого потенциала, интересные знания и новые романтичные знакомства. Удача будет благоволить открытым, креативным, увлеченным людям. Проявляйте инициативу, руководствуйтесь чувствами, изучайте новое - именно так выглядит формула успеха ближайшего декабря.

Но у капризной фортуны накануне Нового Года есть и три особенных любимчика. Кто же они? Это уже не секрет!

Лев

Для Львов декабрь будет особенно хорош в карьерном плане. В начале месяца нужно внимательно отнестись к должностным обязанностям, проявить инициативу, чтобы во второй половине почивать на заслуженных лаврах. Так же тем Львам, кто планирует смену работы, стоит отложить это решение на вторую половину месяца. Любые рабочие и карьерные вопросы в этот период будут легко решаться и приносить заслуженную прибыль.

Скорпион

А вот Скорпионов декабрь порадует успехами в сфере личной жизни. Тем, у кого были конфликты со своими половинками, звезды дадут мудрость сгладить все острые углы, найти компромиссы и вывести отношения на качественно новый уровень. А одиноким представителям этого знака пришло время выходить из сумрака, ведь декабрь самый успешный месяц для романтичных знакомств с продолжением. Ловите момент!

Стрелец

Ну, а самыми фартовыми в декабре будут ... Стрельцы. Представителям этого знака даже не нужно будет ничего планировать и прикладывать усилия - все само придет к ним в руки. Но нужно помнить, что Венера в Скорпионе усиливает чувство собственничества, а также тягу к неизведанному, поэтому не стоит кидаться в крайности. Проявляйте мягкость и гибкость, чтобы не потерять благосклонность судьбы.

Всем знакам зодиакального круга желаю только самого счастливого предпраздничного времени! И помните, вы сами творцы собственной судьбы!

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