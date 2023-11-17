Раки, Львы, Девы: какая важная миссия возложена на эти знаки зодиака до конца года

Раки

Раки должны повышать свой профессионализм. У них важная задача — выбрать профессиональную деятельность, развиваться в ней, начинать новые проекты, поднимать себя, как профессионала.

Также сейчас у Раков интересный период в плане общения с людьми. Они могут стать неформальным лидером, в каком-то коллективе единомышленников.

Львы

Во-первых, задача Львов — получать образование. Углубиться в этот процесс: высшее образование, аспирантура, докторантура. Познавать новые философские системы, религии, расширять свое мировоззрение и, возможно, путешествовать. Причем чем дальше, тем лучше.

Во-вторых, так как сейчас у Львов хорошо складывается карьера, они могут это направление сделать своей миссией. У Львов есть возможность начать важное дело, которое принесёт удовлетворение им и пользу окружающим людям.

Девы

У Дев миссия сложная, им предстоит поработать со своими страхами, с тем, что их удерживает от рискованных шагов. Девам нужно научиться жить бесстрашно, не бояться предпринимать важные шаги: финансовые или любые другие. Сейчас они испытывают судьбу и себя на прочность. Но подходить к рискам нужно с холодной головой, с разумом, а не просто рисковать на эмоциях.

Второй важный момент заключается в том, что Девам нужно бороться и с другими своими недостатками. Все негативное, что в них есть, сейчас проявляется вовне. Девы могут увидеть эти качества, отследить, поработать с собой и выйти на новый уровень.

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