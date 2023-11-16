Какие три знака зодиака могут сменить работу в декабре 2023 года

Близнецы

У Близнецов сейчас сложный период. Он идет практически весь этот год и в декабре четко себя проявит. Можно сказать, что у Близнецов назрела необходимость принять на себя больше ответственности, повысить свой профессиональный уровень, начать решать более серьезное задачи.

Львы

Львы могут занять высокое положение, найти дело всей своей жизни, реализовать профессиональную мечту. У них начинается очень позитивный период, в том числе могут быть изменения и в карьере.

Стрельцы

Проявить осторожность в работе, в общении с руководством нужно Стрельцам. У них могут быть изменения в карьере, но не слишком хорошие. При этом у Стрельцов на рабочем месте все складывается весьма неплохо. Будут интересные проекты, позитивные перемены. То есть про Стрельцов можно сказать, что им нужно просто работать без стремления повысить свой статус, не стремиться к власти.

Рыбы

Хорошие шансы сменить работу за счет активности, решительности и желания бороться, будут в декабре у Рыб. Они могут показать себя с самой лучшей стороны и соответственно Рыбы имеют шансы получить предложение о более высокой должности, которое будет соответствовать их уровню.

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