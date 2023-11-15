Козероги, Водолеи, Рыбы: Ангел-хранитель повернет судьбу на 180 градусов в декабре

Козероги

В декабре Козерогам предстоит выйти из тени. Если сейчас они где-то неприметно сидят, то им предстоит испытание с точностью до наоборот, потому что звезды призывают их к светской жизни. Получается им придется все брать в свои руки, находиться на виду и режиссировать происходящее.

Обычно Козерогам сложно действовать – они не хотят начинать новые дела, им трудно предпринимать первые шаги, поэтому представители этого знака зодиака предпочитают генерировать идеи в своей голове. Однако декабрь перевернет жизнь Козерогов, покажет их внутреннюю сущность, проявит с другой стороны, так как судьба подталкивает Козерогов к публичным выступлениям.

Водолей

У Водолеев жизнь может встать с ног на голову после некого выигрыша. Звезды обещают им сделать такой презент, который даст Водолеям возможность поймать бонусы, скидки. Их бюджет может оказаться в таком плюсе, что представителей этого знака зодиака, выражаясь метафорически, разорвет от счастья. В декабре везение Водолеев будет на высшем уровне.

Рыбы

У Рыб в декабре будет переворот в личной жизни. Возможно, на одиноких Рыб обратит внимание человек, который им давно очень нравится, а Рыбам, который уже состоят в отношениях, декабрь сулит предложение руки и сердца. То есть в отношениях у представителей этого знака зодиака грядут глобальные перемены. Праздник им ударит в голову и придет долгожданное счастье!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».