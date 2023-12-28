Осторожно - они охотятся на мужчин! Пять имен женщин-хищниц

Существуют такие женщины, которых в обществе называют хищницами. Эти дамы легко очаровывают мужчин, а затем используют их чувства, чтобы получить выгоду для себя. Цели, которые преследуют женщины-хищницы, завлекая в сети избранников, могут быть разными. Но результат всегда один – они превращают любовь в инструмент для наживы.

Подробности нашим читателям поведала Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая.

Виктория – притворяется наивной

Виктория не случайно переводится как «победа», ведь обладательница указанного имени пойдет на все, чтобы получить желаемое. Обычно в ее сети попадают состоятельные мужчины, которые в состоянии удовлетворить высокие материальные запросы.

Виктория хитра и умна: может притворяться влюбленной и наивной, однако на самом деле обладает гибким и расчетливым умом. Окружив избранника заботой, нежностью и страстью, обязательно «выставит счет» позже, посетовав на скромное финансовое положение. В результате влюбленные в Викторию мужчины дадут ей все, что нужно.

Вероника – перекладывает все проблемы на плечи мужчины

«Несущая победу» Вероника отличается обаятельным и милым нравом. Ей ничего не стоит охмурить мужчину и сделать своим верным рабом. Как правило, Вероника выбирает мужчин, которые могут стать надежной опорой и защитой. Большое значение для Вероники имеет и материальное благосостояние партнера, но нередко она делает выбор в пользу «каменной стены».

Женщине с таким именем очень важно находиться с человеком, который сможет взять все проблемы на свои плечи и демонстрировать решимость духа. Тогда она готова променять богатого, но не надежного мужчину на того, кто будет по-настоящему любить ее.

Алла – выбирает более юных ухажеров

Зодиаком Аллы является сильный Овен, а планетой – Солнце, что делает данное имя невероятно сильным и мощным. Женщина, названная Аллой, выделяется среди других особенной энергетикой, позволяющей заполучить любого мужчину. Обычно она выбирает партнеров гораздо моложе себя, которые летят к ней как доверчивые мотыльки. Именно поэтому Аллу часто называют хищницей и охотницей.

Женщина с таким именем любит крутить романы с молодыми избранниками, что позволяет ей чувствовать себя привлекательной и юной. С одной стороны, Алла не преследует никаких материальных целей, просто наслаждаясь отношениями. С другой стороны, она всегда сознательно выбирает более юных ухажеров и может легко отбить избранника даже у его ровесниц.

Анастасия – может увести мужчину из семьи

Уверенную и привлекательную Анастасию нередко за глаза называют настоящей хищницей. Зодиаком имени управляет Скорпион, который делает свою хозяйку чрезвычайно привлекательной и яркой особой. Анастасии ничего не стоит первой проявить инициативу при знакомстве с противоположным полом, блеснуть интеллектом, бросать тонкие намеки.

Нередко она не отказывает себе в удовольствии флиртовать с женатыми мужчинами и заводить отношения с ними. Анастасией движет спортивный интерес, поэтому она ведет себя довольно активно и часто вступает в любовный треугольник. Иногда женщина с таким именем готова любой ценой увести мужчину из семьи, лишь бы доказать свое превосходство.

Варвара – может отбить мужчину, если он ей нужен

Именем Варвара управляет Стрелец, который превращает свою подопечную в крайне харизматичную и яркую личность. Женщина, названная Варей, прекрасно знает, как использовать имеющиеся достоинства, чтобы получить выгоду. Мужчин выбирает всегда обеспеченных и с хорошими связями, рассчитывая получить что-то для себя.

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Избраннику Варваре придется удовлетворять все запросы любимой и ни в чем не отказывать, а взамен она будет милой, нежной и заботливой. В жизненном принципе «ты – мне, я – тебе» женщина с указанным именем не видит ничего дурного, называя такие отношения правильными, поэтому считает себя не хищницей, а рациональной и прагматичной личностью. Для достижения своей цели Варвара может отбить мужчину у избранницы, если решит, что тот ей нужен.