Весы, Скорпионы, Стрельцы: богатство и любовь придут в эти даты, готовьтесь

Весы

Весы встанут на гребень финансовой волны в мае. Самыми благоприятными датами станут 6-е, 10-е и 24-е мая. Вторая денежная вспышка придется на осень – 24-е и 27-е мая, а также 15-е ноября 2024 года. Весной будущего года им начнут приходить в голову суперстратегии по сокращению затрат и развитию бизнеса. Но деньги придут лишь в том случае, если Весы начнут воплощать свои идеи в реальность. В таком случае финансовые показатели будут настолько высокими, что удастся и обновить автомобиль, и сделать ремонт, и сумма на квартиру, превышающая первоначальный взнос.

Стрелец

У Стрельцов очень удачно в денежно плане складывается конец года. Особенно благоприятные даты – 22-е и 23-е ноября, 13-е, 14-е и 21-е декабря 2023 года. В целом конец 2023 года для Стрельцов станет светлой полосой. Они будут получать подарки судьбы, сюрпризы вселенной, а также звезды им сулят благоприятное время покупки техники. В общем то, что они сами хотели бы купить для своего удовольствия. Стрельцы не будут экономить, потому что смогут себе позволить.

Также в эти даты удачно будут складываться поездки, путешествия, встречи. Все это сулит им любовь и деньги. Перед Новым годом декабрь сделает Стрельцам подарок еще и в виде премии или незапланированного бонуса на работе.

Скорпион

У Скорпионов в середине декабря стоит выигрыш. То есть хороший шанс, стать счастливым обладателем кого-то розыгрыша или нарваться на удачную акцию. Так что покупайте лотерейные билетики после новогодних праздников, есть шанс очень удачно вступить в новый год. Благоприятные дни для Скорпионов 11 и 18 января.

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