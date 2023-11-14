Зарождающийся роман и небывалая страсть: у каких знаков зодиака будет бурная личная жизнь с 14 ноября

Благоприятный день в отношении личной жизни, полный романтики и многообещающих знакомств.

Лев

Зарождающийся роман может вызвать у вас приятный трепет. Все идет по нарастающей, и вы уверены, что встретили кого-то особенного. Вы отлично понимаете друг друга и даже способны заканчивать друг за другом фразы. К тому же, благодаря соединению Венеры с Плутоном, отношения между Вами могут привести к перспективным совместным проектам.

Девы

Сомневаетесь, стоит ли говорить о своих чувствах или нет? Благодаря тому, что артикулированный Меркурий находится в соединении с Нептуном, вас будут терзать лишние сомнения. Но если Вы достаточно доверяете кому-то, чтобы открыть свое сердце, это будет очень полезно. Вы почувствуете такое облегчение, что уровень Вашей энергии значительно повысится.

Стрельцы

Поскольку Венера находится под углом к Плутону, первая встреча с кем-то может оказаться напряженной. Другие аспекты указывают на то, что у вас может быть больше общего, чем вы думаете, так что дайте человеку шанс и постарайтесь узнать его поближе.

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