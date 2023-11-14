Агрессивные, холодные, расчетливые: пять имен женщин, которых бросают мужчины

Существуют имена, заряженные на успех. Есть и такие, которые несут своим обладательницам определенные проблемы. Некоторым женщинам, несмотря на все усилия, по разным причинам не удается удержать рядом с собой мужчин. Имена таких женщин назвала нам Кажетта Ахметжанова - шаманка, ясновидящая, астролог.

Александра – «командир в юбке»

Волевая и решительная Александра является яркой и интересной женщиной. Обладательница этого имени быстро привлекает внимание противоположного пола. Вместе с тем, находиться рядом с «командиром в юбке» удается далеко не всем мужчинам из-за сильного и авторитарного характера.

В отношениях женщина с таким именем всегда стремится к лидерству, пытаясь верховодить партнером. Именно поэтому мужчины, устав от претензий и требований избранницы, рано или поздно уходят, несмотря на все попытки Александры сохранить отношения.

Вера – жалуется и ноет

Хозяйственная и заботливая Вера мечтает о длительных и стабильных отношениях, но мужчины не задерживаются рядом с ней. Все потому, что женщина с таким именем является профессиональной пессимисткой. Свою жизнь Вера видит преимущественно в темных тонах, и там, где другие находят поводы для радости, она всегда ищет огорчения.

Вера очень любит жаловаться на жизнь, поэтому часто выливает негатив на своего избранника. Многие мужчины со временем настолько устают выслушивать вечные сетования и видеть постоянное недовольство любимой, что предпочитают тихо исчезнуть с горизонта.

Светлана – холодная и сдержанная

Спокойной и рассудительной Светлане не удается выстроить надежные и стабильные отношения. Отчасти подобная ситуация происходит потому, что женщина с таким именем отличается слишком выдержанным и размеренным характером. В отношениях Светлана редко проявляет эмоции и чувства, предпочитая замалчивать обиды и проявлять завидную стойкость. Очень часто мужчинам рядом с ней не хватает тепла и заботы, поэтому большинство представителей сильного пола считают Свету холодной. Особенности характера этой женщины часто рушат созданные отношения.

Нелли – агрессивная и скандальная

Сильная и уверенная в себе Нелли нередко демонстрирует мужчинам, что не особенно нуждается в сильном плече рядом. Женщина с таким именем отличается решимостью, твердостью и непоколебимостью. Быть с Нелли очень непросто, поскольку она всегда норовит отобрать пальму первенства и командовать избранниками.

Вспыльчивая и острая на язык, часто она не скупится на оскорбления, всем своим видом показывая, что прекрасно чувствует себя в одиночестве. Неудивительно, что, даже по-настоящему влюбившись в избранника, Нелли очень сложно его удержать из-за слишком агрессивного и скандального нрава.

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Инга – расчетливая, ищет выгоду

Женщину, названную Ингой, отличает холодный и расчетливый нрав. Очень часто она заводит отношения с мужчиной из соображений личной выгоды: продвинуться вверх по карьерной лестнице, получить материальное обеспечение. Инга является практичной женщиной, которая редко поддается эмоциям.

Рано или поздно ее истинные мотивы оказываются раскрытыми, и мужчины понимают, как сильно ошибались, поэтому покидают возлюбленную. Однако в таком случае Инга просто отправляется на поиски нового избранника с подходящими характеристиками.

