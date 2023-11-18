Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября для всех знаков зодиака

Очень разнородная неделя, по-разному отражающаяся на знаках Зодиака. У одних отношения налаживаются, у других нет, кому-то пришла пора все круто изменить, а для кого-то радикальные перемены просто противопоказаны, кто-то чувствует себя как выжатый лимон, а кто-то полон сил… Единственное, что верно для всех без исключения – сорить деньгами сейчас совершенно точно не стоит.

Teleprogramma.pro расскажет, кому и что достанется, а также что с этим делать.

Стрелец

Усилия, которые Стрельцы прилагали последнее время, окупятся с лихвой. У вас будет много удачных моментов и приятных событий.

Любовь

Неделя обещает быть жаркой – за ваше внимание будут бороться многие. Это, конечно, приятно, и тут важно не поддаваться соблазнам и поступать правильно, не мороча никому голову.

Финансы

Это удачное время, богатое заманчивыми предложениями. Их может быть даже больше, чем вы можете принять, поэтому не распыляйтесь и занимайтесь именно тем, что вам интересно.

Здоровье

Травмоопасное время продолжается, а это значит, что нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не пришлось посещать травматолога.

Овен

Овнам сейчас важнее всего сохранять благоразумие. Слишком высока вероятность совершить ошибку, которая вам испортит не только эту неделю, но и следующие. Общайтесь с правильными людьми, не ныряйте в любовные авантюры, отложите соперничество на потом. Глядишь, и удастся сохранить хорошее положение вещей.

Телец

Последнее время Тельцы как будто сражались с ветряными мельницами. Сил уходило море, а толку – чуть. Вас можно поздравить: ситуация меняется, преграды уходят, у вас все получается. Отношения улучшаются, многие из вашего окружения будут готовы вам помочь и поддержать во всех начинаниях.

Близнецы

Вокруг Близнецов царит хаос. Вы можете внезапно осознать, что совершенно не контролируете происходящее, все происходит словно само собой и как попало. Нет смысла во что бы то ни стало пытаться обуздать ситуацию, просто отпустите. Считайте, что все «суета сует». Это время вам дано для отдыха и размышлений.

Рак

Атмосфера становится все более и более приятной – люди настроены по отношению к вам дружелюбно и чаще всего готовы идти навстречу. Все это вызывает у вас душевный подъем и море идей. Не стесняйтесь их записывать – может быть, среди них окажутся совершенно гениальные.

Лев

Время для глобальных перемен пришло! Хотите рвануть на край света, переехать, сменить работу, – вам сейчас по плечу что угодно. Однако будьте готовы и к препятствиям: на новом пути могут обнаружиться незнакомые прежде сложности. Пусть вас это не пугает, вы на верном пути, и ничто не может вас остановить.

Дева

Девы заметно устали, это тянется еще с прошлой недели. Вас может задеть косой взгляд или неосторожное слово, хотя обычно плевать вы хотели на чье-то неадекватное мнение с высокой колокольни. Поверьте, это все и сейчас не стоит вашего внимания. Неделя благоприятна для укрепления финансового положения – этим и займитесь.

Весы

Кое-кому деньги жгут карман. Так и тянет их потратить на что-то очень важное, красивое или интересное… Не верьте таким порывам – это ловушка. Это самое «важное» в итоге окажется пшиком, а потраченных денег уже не вернуть. Переключитесь на творчество – сейчас правильнее что-то придумывать и создавать, а не покупать.

Скорпион

Скорпионам захочется изменить свою жизнь, развернуть ее на 180 градусов. Но это неудачная идея, по крайней мере, сейчас. Скорее всего, вы очень быстро разочаруетесь в принятом решении. Это именно тот случай, когда синица в руке гораздо дороже гипотетического журавля.

Козерог

Давно ситуация не зависела от вашего окружения настолько сильно. Чем лучше, порядочнее и доброжелательнее люди вокруг вас, тем прекраснее все будет складываться. Поэтому постарайтесь на пушечный выстрел не подпускать к себе всяческих прохвостов. К тому же вас ждет конкурентная борьба, и очень важно, чтобы вам было на кого положиться.

Водолей

Удачный период идет на спад, дело, которому вы посвящаете большую часть своего времени, может двигаться уже не так быстро и хорошо, как вам бы того хотелось. Что ж, так бывает. Зато вы сможете посвятить больше времени домашним заботам, семье и любимому человеку. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Рыбы

Хорошая неделя для Рыб. Вы будете в центре внимания противоположного пола, начнут возникать удачные возможности в работе, предстоят знакомства. Вы почувствуете, что фортуна на вашей стороне. Одна оговорка – с деньгами все же будьте поосторожнее, чтобы не проделать дыру в бюджете.