Девы, Козероги и Рыбы: какие планетарные влияния ждут знаки зодиака с 13 ноября

На сегодняшний день, когда мы сталкиваемся с некоторыми трудностями и задержками в карьере, планетарные влияния подсказывают нам доверять нашей интуиции.

Девы

Будет полезно проявить инициативу, даже если вам комфортнее оставаться в тени. Если у вас появляется возможность, которая поможет воплотить наши планы, не стоит бояться воспользоваться ею.

Козероги

Вы, возможно, уже давно готовы действовать, но страх удерживает вас. Однако, текущая ситуация может послужить сигналом, чтобы прекратить сомневаться и приступить к действиям. Вы сможете достичь большего, просто начав действовать, вместо того, чтобы погружаться в раздумья.

Рыбы

Беспокойство может овладеть вами, но стоит помнить, что оно необоснованно. Вы можете использовать ресурсы, которые казались недоступными и продвинуться вперед будет гораздо легче, чем вы думаете. Это прекрасное время для поиска дополнительных возможностей заработка.

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