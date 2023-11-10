День компромиссов: Глоба сообщил, чем надо пожертвовать 10 ноября ради крупного выигрыша

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, 10 ноября сообщил людям важные новости. Звездочет предупредил, что день наступает непростой. Это канун новолуния, и нужно сохранять бдительность и быть сосредоточенными.
«Пятница потребует компромиссных решений. Не бойтесь поступиться сиюминутными интересами, чтобы в будущем выиграть больше. Не позволяйте воровать ваше время», — написал астролог в телеграм-канале.
Следом за пятницей наступит довольно напряженный уикенд. Расслабиться явно не удастся. Поскольку настанет время выбирать.
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А воскресенье продолжит будоражить. Это день, наполненный интригами и обманами, поэтому осмотрительность превыше всего.