День компромиссов: Глоба сообщил, чем надо пожертвовать 10 ноября ради крупного выигрыша

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, 10 ноября сообщил людям важные новости. Звездочет предупредил, что день наступает непростой. Это канун новолуния, и нужно сохранять бдительность и быть сосредоточенными.

«Пятница потребует компромиссных решений. Не бойтесь поступиться сиюминутными интересами, чтобы в будущем выиграть больше. Не позволяйте воровать ваше время», — написал астролог в телеграм-канале.