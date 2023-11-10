«Уходит напряженность»: Василиса Володина 10 ноября обрадовала людей

Эксперт по звездам Василиса Володина в своем новом прогнозе обрадовала россиян. Астролог в рубрике «Хорошие новости» в Телеграм-канале сообщила, что сложились благоприятные условия для общения, поскольку планета, отвечающая за коммуникации, перешла в другое созвездие.
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Многие ощутят спад напряженности, который сопутствовал до сего дня во взаимоотношениях. Также наступает благоприятное время блеснуть ораторским мастерством или освоить новые знания.
«С переходом Меркурия в Стрелец уходит напряженность в общении. Легче даются иностранные языки и интеллектуальные задачи. Возвращается чувство юмора и талант увлекать своей речью других», - написала звездочет в канале.
Особенно лучшую форму ощутят люди преподавательских профессий. Только надо быть аккуратнее со своими нереализованными амбициями – они могут сыграть злую шутку. А в остальном удача на стороне мастеров слова.
«Если чувствуете, что вам есть что рассказать, ищите возможность делиться опытом конструктивно. Если никогда не обучали, начните с подручного: возьмите под крыло новенького коллегу или зарегистрируйтесь в сервисе, где иностранцы ищут наставника по русскому языку», - посоветовала Володина.