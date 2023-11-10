«Уходит напряженность»: Василиса Володина 10 ноября обрадовала людей

Эксперт по звездам Василиса Володина в своем новом прогнозе обрадовала россиян. Астролог в рубрике «Хорошие новости» в Телеграм-канале сообщила, что сложились благоприятные условия для общения, поскольку планета, отвечающая за коммуникации, перешла в другое созвездие.

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Многие ощутят спад напряженности, который сопутствовал до сего дня во взаимоотношениях. Также наступает благоприятное время блеснуть ораторским мастерством или освоить новые знания.

«С переходом Меркурия в Стрелец уходит напряженность в общении. Легче даются иностранные языки и интеллектуальные задачи. Возвращается чувство юмора и талант увлекать своей речью других», - написала звездочет в канале.

Особенно лучшую форму ощутят люди преподавательских профессий. Только надо быть аккуратнее со своими нереализованными амбициями – они могут сыграть злую шутку. А в остальном удача на стороне мастеров слова.