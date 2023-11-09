Начнется белая полоса: этим знакам зодиака крупно повезет после 10 ноября — список счастливчиков

Астрологи уверены в том, что на судьбу человека влияют звезды. Поэтому они ничуть не сомневаются в том, что Овнам, Близнецам, Львам, Девам и Скорпионам улыбнется удача после 10 ноября 2023 года. Об этом говорит расположение планет. Приготовьтесь, белая полоса уже на подходе.

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Жизнь Овнов больше не будет серой и унылой. Ведь уже во второй декаде ноября с ними начнут происходить невероятные события. Их буквально накроет волной успеха. Доходы резко поползут вверх. Усилий особых прилагать не придется. Главное — не проморгать выгодное предложение. Включите интуицию, и все получится!

Близнецам повезет в профессиональной сфере. После 10 ноября их ждет карьерный и, как следствие, финансовый рост. Кроме того, представители знака научатся планировать свой бюджет. А это тоже дорогого стоит.