Неожиданное повышение и дополнительный заработок: три знака зодиака, жизнь которых развернется на 180 градусов с 10 ноября

Стрелец. Вам будет подарен шанс изменить карьеру и финансовые дела к лучшему. Некий старый знакомый даст совет, который перевернет жизнь при условии, что вы к нему прислушаетесь.

Козерог. Представителей этого знака зодиака в ближайшее время ждет настоящая встряска. Но выход из зоны комфорта обернется неожиданным сюрпризом. Карьера пойдет в гору, денег будет больше.

По материалам 7days.ru