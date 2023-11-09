Неожиданное повышение и дополнительный заработок: три знака зодиака, жизнь которых развернется на 180 градусов с 10 ноября

Астролог Людмила Митрохина спрогнозировала перемены в жизни для представителей трех знаком зодиака.
Лев. В последнее время эти представители зодиакального созвездия, определенно, заскучали и заждались перемен. Они нагрянут уже совсем скоро. Произойдет встреча, которая изменит приоритеты Львов. Чаще выходите в люди в ноябре!
Стрелец. Вам будет подарен шанс изменить карьеру и финансовые дела к лучшему. Некий старый знакомый даст совет, который перевернет жизнь при условии, что вы к нему прислушаетесь.
Козерог. Представителей этого знака зодиака в ближайшее время ждет настоящая встряска. Но выход из зоны комфорта обернется неожиданным сюрпризом. Карьера пойдет в гору, денег будет больше.
По материалам 7days.ru