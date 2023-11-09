«Конец недели тряхнет»: Глоба срочно обратился к людям с предупреждением про 11 и 12 ноября

Сын Тамары и Павла Глоб Богдан Глоба давно идет по родительским стопам. Он регулярно дает прогнозы людям о том, что готовят звезды и как выстраиваются планеты. И в начале второй декады ноября, по словам специалиста, народ ожидают трудности.

«Конец недели тряхнет энергиями и событиями. Берегите себя и близких!» - сделал заявление Глоба в Телеграм.

Глоба-младший объяснил, что в субботу 11 ноября люди окажутся перед выбором. И примут непопулярные решения ради больших целей. Но поскольку всем не угодишь, выбирать надо то, что важнее.

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12 ноября не менее напряженный день. Это будет канун Новолуния, и в воскресенье надо быть осторожнее и осмотрительнее во всех сферах. Поскольку интриги, обманы и агрессия подстерегают людей. Лучше уделить время семье.