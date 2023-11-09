«Учимся читать между строк»: к чему готовиться 9 ноября, сообщила Володина

Эксперт по звездам Василиса Володина с завидной регулярностью обращается за помощью к планетам, чтобы донести их послания людям. Она даже создала свою постоянную рубрику про хорошие новости и вычленяет самое позитивное, чтобы у народа не сложилось впечатление, будто астролог нагнетает.

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На 9 ноября исключений по новостям Володина делать не стала и дала расклад на день сквозь позитивные сведения. Оказалось, что этот четверг – даже чудесный. Главное, правильно использовать его ресурсы.

«Учимся читать между строк и понимать намеки. В переговорах подтекст непременно будет присутствовать, все благодаря аспекту Меркурия с Плутоном.