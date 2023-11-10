Трусливые, осторожные, хвастливые: пять имен мужчин, которые лгут всем и всегда

Астролог Анна Савельева предупреждает: мужчинам с этими именами не стоит доверять — они редко бывают правдивыми.

Олег — любит преувеличивать ради «красного словца»

Олег не врет — он преувеличивает. Очень красиво рассказывает о своих достижениях и достоинствах, делится наполеоновскими планами. Он сам верит в свои россказни. Например, за какую-то работу он получил пятьдесят тысяч, но с каждым следующим его рассказом сумма будет увеличиваться, пока не достигнет полумиллиона.

О малейшем уличном конфликте со своим участием он будет рассказывать в таком свете, будто он попал в невероятный «замес» и вышел победителем, справившись с толпой хулиганов.

Кирилл — избегает рассказывать о себе

Кирилл не любит рассказывать правду о себе – он предпочитает выдумки и небылицы. Дело в том, что он уверен: любую правду потом смогут повернуть против него, используют информацию ему во вред. Поэтому Кирилл предпочитает выдавать собеседнику что-то нейтральное о себе, либо использовать фантазию.

Тимофей — не уверен в себе

Тимофей лжет, когда боится. Если его просят что-то сделать — он придумает кучу «отмазок», лишь бы никуда не идти и ничего не делать. Причина: он боится двигаться вперед, не уверен в себе. Тимофей предпочитает пропускать вперед других. А он потом посмотрит, что из этого получилось, и подумает, стоит ли идти следом.

Игорь — лжет партнерам

Если Игорь начинает врать — то он делает это по-крупному. Своим партнерам по бизнесу он расскажет о шикарных замках на песке. Да так убедительно, что сразу же получит кредит доверия. Ради справедливости стоит добавить: Игорь будет стремиться достичь того, что наобещал. Правда, это получается далеко не всегда.

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Алексей — обман как образ жизни

Леша может наврать, чтобы его не трогали. И это случается довольно часто. Когда его просят помочь, куда-то съездить, он всегда найдет причину, чтобы отказаться. И вскоре это входит в привычку, и он начинает обманывать даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Например, вместо того чтобы просто сказать: я задержался — он придумает подробную историю о злом начальнике, который загрузил его работой.