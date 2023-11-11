Все до копейки спустят на наряды, гаджеты и другие радости: пять имен женщин-транжир

Астролог Анна Савельева рассказала: согласно нумерологии, именам женщин-транжир соответствует число 2. Это означает, что дамы, описанные в нашем материале, руководствуются в своих поступках влиянием Луны – они очень эмоциональны и импульсивны.

Наталья – накормит всех бездомных и нищих

Эти женщины с легкостью спускают любые суммы. Но не на себя. Они с удовольствием помогают всем вокруг: дадут денег нищему, накормят собачку, пожертвуют в церковь или на благотворительность. Натальи – транжиры, но не для себя: тратить деньги на себя они как раз не любят. А вот для других им ничего не жалко. Они могут купить для себя очень дорогую вещь, а потом просто подарить ее, не успев поносить.

Оксана – бесконечный «улучшайзинг» внешности

Оксаны готовы спустить все ради своей популярности. Им хочется быть в центре внимания – привлечь всеобщее восхищение либо дорогими гаджетами, либо яркой внешностью, либо модными вещами. Главное для Оксаны – чувствовать себя красивой, она готова вкладывать очень много средств в свою внешность. В том числе – в косметологические и пластические операции, чтобы улучшать себя до бесконечности.

Галина – ей нужно вдохновение

Галина – творческая личность, и деньги она часто тратит на свои увлечения. Или на материалы, или на вдохновение – чтобы «поймать» волну и начать творить. Для Галины важна свобода, она не терпит, когда ее отвлекают от работы или творчества. Например, она скорее переплатит за доставку, чем все бросит и пойдет в магазин сама. Что касается покупок – Галина не пожалеет денег на какую-то вещь, которая ей доставит удовольствие и вдохновит.

Ангелина – обожает разные обучающие курсы

Ангелина – очень упорная, непредсказуемая, раздражительная и любопытная женщина. Она готова тратить деньги на свою реализацию. Например – на обучение на каких-то «крутых» курсах. Пусть даже эти знания ей не пригодятся в будущем, не будут монетизированы, – зато будет удовлетворено ее любопытство и тщеславие.

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Надежда – вкладывается в уютное «гнездышко»

Надежда - очень домовитая женщина. Ей надо создать уют в своем «гнездышке», поэтому она будет спускать деньги на ремонт, новую мебель, декоративные подушки, покрывала, безделушки. Не только потратит все до последней копейки – но еще и кредит возьмет. Будет улучшать дом до бесконечности.

Но Надежда сама и заработает на это. Для нее важно эмоциональное спокойствие, поэтому она не залезет в безнадежные долги – она честно все вернет, но для этого ей придется много работать, и в своем уютном доме она будет бывать редко.

