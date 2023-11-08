Овны, Раки, Львы, Весы и другие знаки — везунчики на неделе до 12 ноября: главные события

Астрологи назвали знаки зодиака, которые окажутся в везунчиках на неделе до 12 ноября. Их ждет успешный период во всех смыслах.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Позитивная неделя ожидается у Овнов. Этот знак будет на гребне волны. Однако им не стоит растворяться в своем позитивном настроении. Звезды советуют Овнам относиться критически как к себе, так и к окружающим. Лучше не брать деньги за работу, которую еще не успели выполнить.

До 12 ноября Раки будут проявлять себя в командной работе. Им выпадет шанс стать частью коллектива, благодаря которому они добьются успеха и лучшего результата. Однако им не стоит рассчитывать на единоличную выгоду. Победу придется делить с другими. Главный враг этого знака — жадность и тщеславие.

Львам стоит проявить инициативу. Благодаря лидерским качествам и прогрессивности ума они выведут свою карьеру на новый уровень. Львы заслужат похвалу от начальства, проявив неуемную энергию. Также этому знаку удастся вдохновить коллег на свершения и перевыполнение плана.

Весы будут искать гармонию во всех сферах жизни. Звезды советуют им не поддаваться необоснованным тратам. Иначе есть риск лишиться дохода. Лучше посвятить это время себе, побывать наедине с собой.

Скорпионы сумеют наладить хорошие взаимоотношения на работе, если проявят свои таланты. Они лучшие мастера убеждения. До 10 ноября этому знаку точно можно все. Скорпионы решат свои проблемы, вторая декада месяца будет насыщенной.

По материалам 7days