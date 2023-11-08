Будет все: любовь, деньги, удача — три знака зодиака, жизнь которых сделает крутой вираж к лучшему с 9 ноября

Астролог Людмила Митрохина предсказала изменения в жизни в лучшую сторону с 9 ноября для представителей трех знаков зодиака.
Кому же Венера в Весах подарит удачу, счастье, любовь и возможность разбогатеть?
Овен. Романтика захватит представителей этого зодиакального круга. Венера сделает Овнов притягательными для противоположного пола, и они с головой уйдут в отношения.
Весам Венера подарит настоящий карт-бланш в любви и финансах. Весам не нужно выбирать что-то одно, можно уйти с головой в прекрасные события, которые происходят в жизни.
Свободные Водолеи в этот период могут встретить свою вторую половинку. Только не надо сразу бежать в ЗАГС, присмотритесь к партнеру. Водолеям нужно научиться ждать.
По материалам 7days.ru