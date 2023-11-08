Будет все: любовь, деньги, удача — три знака зодиака, жизнь которых сделает крутой вираж к лучшему с 9 ноября

Весам Венера подарит настоящий карт-бланш в любви и финансах. Весам не нужно выбирать что-то одно, можно уйти с головой в прекрасные события, которые происходят в жизни.

Свободные Водолеи в этот период могут встретить свою вторую половинку. Только не надо сразу бежать в ЗАГС, присмотритесь к партнеру. Водолеям нужно научиться ждать.

По материалам 7days.ru