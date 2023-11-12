Их не затащишь в ЗАГС: пять имен мужчин, которые никогда не будут готовы к серьезным отношениям

Астролог Анна Савельева знает все о связи между именем, характером и судьбой: она перечислила мужские имена, которые гарантируют проблемы со свадьбой.

Владислав – женится по расчету

Это имя состоит из двух частей – «владеть» и «слава». То есть славы он хочет больше, чем супружеских уз. Он мечтает быть популярным, а женитьба в эту мечту не укладывается. Конечно, со временем женятся и Владиславы – куда они денутся. Но нередко они женятся именно с целью добиться славы – выбирают перспективную невесту, которая может им обеспечить то, о чем они мечтают.

Макар – его приходится силой тащить в ЗАГС

Макар – эдакий «блаженный». Зачем ему жениться, когда у него и так все хорошо! Он прекрасно себя чувствует «сам с собой». Но, если рядом с ним оказывается достаточно властна женщина, которая очень хочет замуж – буквально любой ценой, - то она просто берет его и женит на себе. Получается ситуация «без меня меня женили».

Станислав – не женится назло

Это имя тоже про славу. Но здесь еще добавляется трудный характер. Станислав – сложный мужчина. В детстве он – непослушный мальчик, а во взрослом возрасте продолжает жить по своим правилам, никому не подчиняясь. Вспыльчивый, недисциплинированный. Когда-то с ним было тяжело родителям, потом станет тяжело жене. Его главное убеждение – «Я сам знаю, как мне жить». Никто не может указывать Станиславу, что он должен делать. Если пытаться ему намекать о женитьбе, он поступит назло – будет всячески избегать похода в ЗАГС.

Филипп – дорожит своей свободой

Филипп очень любит жизнь и дорожит своей свободой. Он любит путешествовать, его энергия бьет ключом, поэтому не хочет жениться – для него стать женатым человеком означает конец приключениям. Правда, он может найти себе такую же подругу – которая любит «движуху» и постоянно рядом с ним в любых поездках, даже несмотря на беременность или другие сложности. Тогда возможны и серьезные отношения.

Если же девушка настроена на то, чтобы «заякориться», найти постоянную работу, взять ипотеку, купить квартиру и начать рожать детей, - ей ничего не «светит». Филиппы – очень творческие люди. И непостоянные. Брак для них – синоним «сидения на одном месте», а это совершенно невозможно в случае с Филиппом.

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Петр – женится «на спор»

Имя «Петр» - это про развлечения, тусовки и попытки взять от жизни все. Им вообще не нужна рядом никакая постоянная девушка! Петра невероятно сложно «затащить под венец». Даже если он женится, это произойдет из какого-то азарта, чуть ли не на спор. Но не по любви, не по убеждениям. И ничего хорошего из этого не выйдет.

