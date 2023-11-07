«Копейка рубль приумножает: Василиса Володина предрекла обогащение 7 ноября

Известный астролог Василиса Володина на новую неделю ноября предрекла обогащение. В первой половине семидневки людей ждут гармоничные дни. Расти в прибыли позволяет Плутон, успех ждет как компании, так и отдельных людей. И во вторник, 7 ноября, этот процесс в самом разгаре.
«Гладко складываются финансовые партнерства, приходит прибыль от долгосрочных вложений. Хорошо запускать краудфандинг, собирать донаты на развитие проекта.
При этом о расточительстве речи не идет. Тот случай, когда копейка рубль не только бережет, но и приумножает. Чем точнее смета, тем выше шансы получить необходимую сумму», - рассказала Володина людям в Телеграм.
К тому же, астролог предлагает перенести расчет и на область отношений. Поскольку уверяет, что там он тоже важен. Мол, тогда каждая из сторон понимает его необходимость и не становится жертвой.