«Копейка рубль приумножает: Василиса Володина предрекла обогащение 7 ноября

Известный астролог Василиса Володина на новую неделю ноября предрекла обогащение. В первой половине семидневки людей ждут гармоничные дни. Расти в прибыли позволяет Плутон, успех ждет как компании, так и отдельных людей. И во вторник, 7 ноября, этот процесс в самом разгаре.

«Гладко складываются финансовые партнерства, приходит прибыль от долгосрочных вложений. Хорошо запускать краудфандинг, собирать донаты на развитие проекта. При этом о расточительстве речи не идет. Тот случай, когда копейка рубль не только бережет, но и приумножает. Чем точнее смета, тем выше шансы получить необходимую сумму», - рассказала Володина людям в Телеграм.