Рыбам и Девам повезет больше: Володина 6 ноября предрекла вознаграждения и успехи

Наступившую неделю ноября Василиса Володина открыла хорошими новостями. Астролог старается регулярно оповещать людей о положительных событиях, которые приготовили звезды для каждого. В этот раз особенно повезет некоторым Рыбам и Девам.

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Речь идет про награды от Судьбы. 6 ноября начался разворот Сатурна, и он положительно повлияет на многие сферы жизни.

«Разворот Сатурна в прямое движение – событие не одного дня. Однако некоторые ощутят его явно, особенно Рыбы третьей декады февраля и Девы конца августа. Ограничения, тяжелые испытания трудом и одиночеством отступают. Свет в конце тоннеля мерцает все ярче. Тех, кто сумел идти вопреки, судьба непременно вознаградит. В первую очередь социальными успехами: продвижением по службе, укреплением вашего положения в профессии», - написала Володина в Телеграм.

Звездочет подчеркивает, что может возникнуть ощущение внутренней опоры, стержня, «я могу сама».