Вероятны крайне неожиданные повороты: астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 ноября

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое воскресенье публикует астрологический прогноз на предстоящую неделю.
На этот раз она рассказала, чем ознаменуется следующая семидневка ноября - с 6 по 12 число.
Неделю можно разделить на две части. Первая - гармоничная, а вот с четверга атмосфера кардинально поменяется.
«Период травмоопасен и богат на поспешные, необдуманные решения. Хотя обновлять деловые процессы тем не менее придется. Там, где досаждает скука, просится наружу неординарный ход, особенно это касается операций с финансами. Но еще раз: важно не стать слоном в посудной лавке, порушив с тяжелой руки то, что уже построено. К выходным, с заходом на следующую неделю, вероятны крайне неожиданные повороты в политико-экономической ситуации», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.