Вероятны крайне неожиданные повороты: астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 ноября

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое воскресенье публикует астрологический прогноз на предстоящую неделю.

На этот раз она рассказала, чем ознаменуется следующая семидневка ноября - с 6 по 12 число.

Неделю можно разделить на две части. Первая - гармоничная, а вот с четверга атмосфера кардинально поменяется.

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