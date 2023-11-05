Вероятны крайне неожиданные повороты: астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 ноября

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Известный астролог Василиса Володина рассказала, какой будет предстоящая неделя - с 6 по 12 ноября.

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое воскресенье публикует астрологический прогноз на предстоящую неделю.

На этот раз она рассказала, чем ознаменуется следующая семидневка ноября - с 6 по 12 число.

Неделю можно разделить на две части. Первая - гармоничная, а вот с четверга атмосфера кардинально поменяется.

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«Период травмоопасен и богат на поспешные, необдуманные решения. Хотя обновлять деловые процессы тем не менее придется. Там, где досаждает скука, просится наружу неординарный ход, особенно это касается операций с финансами. Но еще раз: важно не стать слоном в посудной лавке, порушив с тяжелой руки то, что уже построено. К выходным, с заходом на следующую неделю, вероятны крайне неожиданные повороты в политико-экономической ситуации», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.

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