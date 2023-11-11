Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября для всех знаков зодиака

Хорошая неделя для дел – время продуктивное, мы будем деятельны и успешны. А для отношений неделя, прямо скажем, неудачная. Единицам удастся добиться взаимности в хорошем смысле, остальные будут испытывать взаимные отрицательные чувства – раздражение и непонимание. Поэтому занимаемся делами и радуемся жизни.

Как сложится ситуация для каждого конкретного знака Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Скорпион

У недели большой потенциал. Вы можете переделать целую гору дел и во всех достигнете успеха. Главное, чтобы эти дела были сделаны лично вами, с компаньонами пока каши не сварить.

Любовь

На первом месте у Скорпионов сейчас свобода и независимость. А сочетание этого с нежеланием считаться с мнением партнеров делает неделю непригодной для амурных дел.

Финансы

Благоприятное время для улучшения материального положения. Не дайте своим разногласиям с коллегами или деловыми партнерами его испортить.

Здоровье

Травмы подстерегают на каждом шагу, особенно в начале недели. Будьте осторожны, носите обувь с нескользкой подошвой, не выходите из себя, – и все будет хорошо.

Овен

Лучше всего на этой неделе поменьше общаться с людьми, и в первую очередь с теми, к которым у вас есть любовный интерес. Можно поругаться на ровном месте. Компромиссы – не ваш конек, особенно сейчас. Посвятите время собственному развитию, саморекламе и деньгам.

Телец

Если недавно были совершены ошибки в финансовой сфере или просто крупные траты, сейчас вы ощутите последствия. Но пусть это вас не выбивает из колеи, а станет стимулом дальше развиваться и зарабатывать. На этой неделе вы можете неплохо продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Близнецы

Не самая яркая и запоминающаяся неделя. Может быть, вам придется налаживать отношения, которые вы недавно подпортили. Может получиться и так, что вы будете зависеть от других больше, чем рассчитывали. Однако есть и плюсы: ситуация, которая не давала вам покоя, разрешится в вашу пользу.

Рак

Хотя для отношений время не подходит, Раки могут неожиданно для себя оказаться посреди служебного романа. Очень хорошо подумайте, точно ли вам это нужно и стоят ли того связанные с этим проблемы. Больше отдыхайте, чтобы оставаться в хорошем эмоциональном состоянии. Это поможет вам принимать правильные решения.

Лев

Общая атмосфера вокруг накаленная, страсти бушуют, конфликты вспыхивают… Держите себя в руках. Если вы сумеете «подняться над ситуацией» и не позволите эмоциям вами управлять, успех на этой неделе вам обеспечен. Да, и по-прежнему нужно обращаться с деньгами сдержанно и аккуратно.

Дева

Девы почувствую усталость. Это неудивительно – вы слишком много трудились и переживали. Вспомните о том, что необязательно все делать самостоятельно, что-то можно и делегировать. Но передавайте дела только тем, кому вы действительно можете доверять, иначе изведетесь и в итоге снова сделаете все сами, а вам нужно больше отдыхать.

Весы

Сложно придумать лучший период для саморазвития и самореализации. Можете проявить весь свой творческий потенциал, да и нетворческий тоже. Что касается любви, сейчас вы будете очень ревностно оберегать личное пространство, а это для личной жизни не самая удачная история. Поэтому отложите ее на потом, чтобы не наломать дров.

Стрелец

Прекрасное время для развития бурной деятельности. Большинство дел будет вам даваться довольно легко, и тут важно не почивать на лаврах, а закреплять достигнутый успех, чтобы он не остался только мимолетным воспоминанием об удачных днях. И не забывайте проверять, выполняют ли люди данные вам обещания: доверяй, но проверяй, как говорится.

Козерог

Если на прошлой неделе можно было в основном планировать, то на этой – самое время закатывать рукава и приступать к делу! Новые начинания, старт проектов, погружение в незнакомую прежде сферу деятельности, – всем этим правильно заниматься именно на этой неделе.

Водолей

Неплохое время, которое порадует Водолеев. Самые удачные направления на этой неделе – работа и учеба. Кроме того, вам могут поступать всевозможные предложения от разных людей и организаций, вам нужно только выбрать лучшие. Единственное предостережение: эмоции будут зашкаливать, поэтому берегите нервы.

Рыбы

Судьба по-прежнему благосклонна к Рыбам. Высокая продуктивность, хорошее настроение, удача в делах. Даже в отношениях будет неплохо. Да, в них могут вмешиваться посторонние, но скорее всего, эти самые посторонние все равно будут на вашей стороне, так что невелика беда.