Близнецы, Раки и Стрельцы: огонь в жизни с 12 ноября, судьбоносный поворот на 180 градусов

Это превосходное время для общения, и люди, с которыми вы встретитесь сегодня, могут добавить немного огня в вашу жизнь.

Близнецы

Ваши мысли и взгляды на жизнь могут быть вдохновлены идеями других людей и вы обнаружите, что разговоры этого дня щедро обогащают вас. Однако, когда дело касается более практических вопросов, не спешите принимать важные решения, поскольку неясные влияния могут стать причиной ошибок, которых можно избежать, проявив терпение.

Раки

Если у вас есть возможность отдохнуть, воспользуйтесь ею. Звезды говорят о том, что даже если вы просто откроете новый ресторан в городе или отправитесь на прогулку, это время принесет вам пользу, особенно если вы наслаждаетесь приятной компанией. Вам необходимо общаться со старыми друзьями и заводить новых. Кто-то может произвести на вас сильное впечатление.

Стрельцы

Благодаря лунному соединению с туманным Нептуном, вы можете подумать, стоит ли доверять своим инстинктам и позволить себе отдохнуть и расслабиться, или же стоит заставить себя посетить светское мероприятие или помочь другу с его последним проектом. Космос подсказывает, что если вы сначала найдете время для отдыха, то быстро почувствуете, как возвращается энергия и тонус, что даст вам возможность продолжить активность.

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