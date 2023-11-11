Рыбы, Тельцы и Козероги: с 11 ноября - боли и терзания, что срочно сделать

День, требующий особого внимания к здоровью.

Рыбы

Будьте готовы к возможной боли. Это может быть как физическая боль, возможно, пришло время попробовать альтернативные методы лечения, такие как рейки, акупунктура или пищевые добавки, так и эмоциональная боль. Возможно, пришло время поговорить, отпустить, вести дневник или обратиться за помощью к психологу. В любом случае, ваша рана готова заживать, но вам может понадобиться помощь или новые идеи, чтобы это произошло.

Тельцы

Решение изменить свою диету пришло к вам своевременно, это может привести к восстановлению усилий по поддержанию хорошего здоровья. Однако, самое важное – полноценный сон и отдых.

Козероги

Придерживайтесь простого и легкого рациона, избегайте переедания. Пожилым людям рекомендуется заниматься легкими упражнениями или ходить на прогулки, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Молодым людям особенно важно не изнурять себя работой до предела, стремясь достичь поставленных целей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».