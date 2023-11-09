Овны, Раки и Водолеи: головокружительные повороты в карьере с 9 ноября - вот это успех

Превосходный день для развития карьеры!

Овны

Ваши усилия, направленные на привлечение внимания к себе в деловой среде, принесут свои плоды. Сегодня вы должны решиться продвигать себя таким образом, который может показаться вам смелым и дерзким. Это ваше время засиять и гордиться своими навыками, талантами и достижениями. Поразите окружающих своим магнетическим обаянием.

Раки

Вы будете готовы вложиться в себя и наслаждаться заботой о себе. Однако, планетарное влияние может побудить вас потратить больше денег, чем обычно. Не волнуйтесь, ведь сегодня вас может посетить гениальная идея, которую вы сможете превратить в дополнительный заработок.

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Водолеи

Сегодня вы можете заключить соглашение, которое вдохновляет на активную работу и приносит большие заработки. То, что вы сможете достичь вместе, может оказаться недостижимым в одиночку.