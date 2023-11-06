Тельцы, Раки и Козероги - грандиозные события с 6 ноября, будет сюрприз

Тельцы

Дорогие Тельцы, сегодня ваша зона отдыха становится центром внимания, что побуждает вас уделить больше времени своим увлечениям и хобби. Вы можете решить пойти дальше и освоить новые навыки, которые не только приносят удовольствие, но и могут увеличить ваш доход. Сейчас самое время сделать уверенный старт в этом направлении.

Раки

То, на что вы надеетесь, наконец, произойдет, или вы получите указание о том, что это скоро случится. Помните, что вы находитесь в напряженной, но очень позитивной фазе. Используйте эту энергию в свою пользу.

Козероги

Доверьтесь своим инстинктам и найдите время для тишины. Юпитер в вашей духовной сфере усилит вашу интуицию и поможет вам во многих делах. Если вы задумываетесь о создании собственного бизнеса, обратитесь к внутреннему голосу - он подскажет вам, какие идеи стоит воплотить в жизнь.

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