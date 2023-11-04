«Перегрузки неизбежны»: Василиса Володина раскрыла, что произойдет 4 ноября

Василиса Володина в своем астрологическом прогнозе на первую субботу ноября предупредила людей о том, что пора вспоминать, что такое личные границы, и как следует их поберечь. Поскольку 4 ноября будет довольно тяжелым.

«Умственные перегрузки почти неизбежны. Постарайтесь не распылять внимание, отложите несрочное и сконцентрируйтесь на неотложном. Восстановиться после тяжелого дня помогут любые телесные процедуры или прогулка на природе», - написала в Телеграм-канале астролог.