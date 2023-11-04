«Перегрузки неизбежны»: Василиса Володина раскрыла, что произойдет 4 ноября

Василиса Володина в своем астрологическом прогнозе на первую субботу ноября предупредила людей о том, что пора вспоминать, что такое личные границы, и как следует их поберечь. Поскольку 4 ноября будет довольно тяжелым.
«Умственные перегрузки почти неизбежны. Постарайтесь не распылять внимание, отложите несрочное и сконцентрируйтесь на неотложном. Восстановиться после тяжелого дня помогут любые телесные процедуры или прогулка на природе», - написала в Телеграм-канале астролог.
Володина советует, что покой будет только сниться, все вокруг как с цепи сорвутся. Поэтому можно и нужно пользоваться старым добрым отказом и отвечать настойчиво «нет». Поскольку никто, кроме вас самих, о собственном эмоциональном здоровье не позаботится.
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