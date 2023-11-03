Наступает полугодие самых значимых перемен: астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование на будущее

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдастся предпоследний месяц года — месяц Скорпиона, ноябрь.

В ноябре, по словам Тамары Глобы, произойдут события, которые затронут все сферы общественной и политической жизни.

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