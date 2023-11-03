Наступает полугодие самых значимых перемен: астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование на будущее

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдастся предпоследний месяц года — месяц Скорпиона, ноябрь.
В ноябре, по словам Тамары Глобы, произойдут события, которые затронут все сферы общественной и политической жизни.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Месяц Скорпиона — самый бурный и активный месяц в зодиаке и круге года», — отметила Тамара Глоба.
Тамара Глоба предсказывает, что с ноября начнется полугодие самых значимых перемен.
Природа в этот период тоже будет отличаться нестабильным поведением.
«Месяц Скорпиона принесет события, которые касаются наводнений, землетрясений и активных проблем, связанных с природой», — добавила Тамара Глоба.
По материалам kp.ru