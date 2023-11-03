Наступает полугодие самых значимых перемен: астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование на будущее

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала события в ноябре.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдастся предпоследний месяц года — месяц Скорпиона, ноябрь.

В ноябре, по словам Тамары Глобы, произойдут события, которые затронут все сферы общественной и политической жизни.

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«Месяц Скорпиона — самый бурный и активный месяц в зодиаке и круге года», — отметила Тамара Глоба.

Тамара Глоба предсказывает, что с ноября начнется полугодие самых значимых перемен.

Природа в этот период тоже будет отличаться нестабильным поведением. 

«Месяц Скорпиона принесет события, которые касаются наводнений, землетрясений и активных проблем, связанных с природой», — добавила Тамара Глоба.

По материалам kp.ru

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