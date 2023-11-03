Главные события с 3 по 15 ноября для Овнов, Тельцов, Раков и Скорпионов — задел на будущее

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, рассказав, что их ждет с 3 по 15 ноября. Этот период станет важным, любое дело можно воспринимать как задел на будущее.

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Овны

Им астролог советует прислушаться к своему здоровью. У представителей знака прослеживается бурный карьерный рост. Он же принесет стресс. Поэтому так важно прислушаться к себе. Ментальное здоровье должно быть на первом месте.

Тельцы

Этому знаку неожиданно захочется проявить свои сильные качества, стать лидером. Если они будут слишком инициативными, это едва ли пойдет им на пользу. Лучше проявить спокойствие и не реагировать на критику. Также стоит не вступать в споры с теми, кто уверен в своей правоте. Звезды советуют им сконцентрироваться на своих желаниях и двигаться вперед уверенно.