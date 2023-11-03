Главные события с 3 по 15 ноября для Овнов, Тельцов, Раков и Скорпионов — задел на будущее

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, рассказав, что их ждет с 3 по 15 ноября. Этот период станет важным, любое дело можно воспринимать как задел на будущее.
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Овны
Им астролог советует прислушаться к своему здоровью. У представителей знака прослеживается бурный карьерный рост. Он же принесет стресс. Поэтому так важно прислушаться к себе. Ментальное здоровье должно быть на первом месте.
Тельцы
Этому знаку неожиданно захочется проявить свои сильные качества, стать лидером. Если они будут слишком инициативными, это едва ли пойдет им на пользу. Лучше проявить спокойствие и не реагировать на критику. Также стоит не вступать в споры с теми, кто уверен в своей правоте. Звезды советуют им сконцентрироваться на своих желаниях и двигаться вперед уверенно.
Раки
Им следует остановиться, сделать передышку. Этот знак зодиака слишком зациклен на карьерном росте. Первая декада месяца идеально подходит для того, чтобы отдохнуть и заняться своим ментальным здоровьем. Также стоит уделить внимание семье, родственникам и второй половинке. С кем-то удастся поговорить по душам, лучше всего сходить на свидание.
Скорпионы
Должны задуматься о своей пользе. Им не стоит проявлять инициативность, тратя свои ресурсы. Просящих лучше оставить в стороне. Дела будут продвигаться медленно, то и дело принося сложности. До 15 ноября лучше проявить бережливость и придержать деньги. Покупки едва ли пойдут на пользу.
По материалам 7days