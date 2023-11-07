Купят и бриллианты, и машину, и кругосветное путешествие — 4 имени самых щедрых мужчин

Астролог Анна Савельева рассказала, как имя влияет на щедрость поклонников. По убеждению нашего эксперта, щедрый мужчина — это в первую очередь,уверенный в себе мужчина. К таким относятся обладатели имен Вадим, Анатолий, Даниил, Игорь, Савелий, Степан. А вот Антон, Вениамин, Григорий и Лев дарят подарки не для того, чтобы сделать приятное девушке, а чтобы показать себя, продемонстрировать свои лидерские качества.

Лев — его нужно хвалить

Лев — «говорящее» имя. Царь зверей, прирожденный лидер. «Я всего достоин» — главное его убеждение. И он действительно способен достичь многого — причем без посторонней поддержки, сам. При этом у него нет необходимости добиваться женщин. У него другая установка — «добивайтесь меня сами». Если женщина будет постоянно им восхищаться и повторять, какой он сильный, успешный, умный и красивый, — тогда от него можно ждать дорогих подарков.

Вениамин — щедрый лишь до момента расставания

Вениамин получает все, что нужно для успеха, при рождении. Он появляется на свет в «нужной» семье, которая поможет ему всего добиться. Ему не приходится ничего доказывать — у него все есть по умолчанию. Он с детства уверен: он главный, и у него все будет. Дорогие подарки он покупает не для женщины, а для дома, для семьи, то есть — и для него тоже. От Вениамина можно получить только практичные подарки.

Бриллианты? Может быть. Но, скорее, он вложит деньги в драгоценные металлы или подарит акции. И, скорее всего, эти акции будут куплены на его имя. Он может подарить квартиру или машину — но все это будет оформлено на него. Чтобы женщина не забывала: только будучи с ним вместе, она будет обеспеченной. Если решит с ним расстаться — ничего не получит.

Антон — завоевывает женщину подарками

Антон — имя настоящего бойца. Материальные блага для него — возможность завоевать женщину с помощью дорогих подарков. «На войне все средства хороши» — он готов купить и подарить что угодно, лишь бы женщина принадлежала ему. Но чтобы он не потерял к этой женщине интерес в дальнейшем, нужно придерживаться правил «игры»: его «заводит» вечная борьба. В отношениях для него главное — постоянно добиваться.

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Вадим — благодарен за поддержку

Вадим может щедро одарить женщину, которая его поддерживает, всегда находится рядом, но не мешает ему побыть наедине с собой, не требует постоянного внимания. Тогда Вадим по-настоящему раскрывается. Ему хочется отблагодарить женщину, которая ведет себя с ним «правильно». Достигнув успеха с помощью своей второй половинки, Вадим, благодарный за поддержку, дарит ей квартиры, машины и бриллианты — в зависимости от своих возможностей.